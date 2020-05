Chandelly é atendido e creches terão pisos emborrachados nos parquinhos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na sessão da Câmara Municipal, desta quarta-feira (22/04), foi aprovado, por unanimidade, um projeto de lei para emborrachar o piso dos parquinhos das creches de Votuporanga.

A iniciativa é Poder Executivo que atendeu a indicação do Vereador Chandelly que há dois anos estava fiscalizando e cobrando a Secretaria de Educação para que algo fosse feito.

“Vários pais procuraram me procuraram para reclamar das escoriações que os filhos sofriam nos CEMEIs, por conta dos parquinhos que não tinham piso adequado. Mas, agora o problema será resolvido e a educação da nossa cidade dá um passo mais alto”, disse Chandelly

Antes, o piso era formado por blocos de espuma, mas teve que ser retirado por conta do surgimento de escorpiões e baratas. Segundo a Secretaria de Educação, a instalação do novo piso acontecerá ainda este ano aproveitando a paralisação das aulas por conta do coronavírus.