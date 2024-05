Na tarde desta quinta-feira (9), um acidente envolvendo uma moto aquática deixou dois irmãos gravemente feridos em Castilho, São Paulo. Os indivíduos, cujas identidades não foram divulgadas, estavam testando a moto no Rio Paraná quando ocorreu o incidente.

De acordo com relatos da Brigada de Castilho, os irmãos caíram na água durante o teste da moto aquática. Testemunhas que presenciaram o ocorrido prontamente prestaram socorro aos feridos, que foram encaminhados em estado grave ao Hospital Auxiliadora, localizado em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias que levaram ao acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atual dos irmãos ou detalhes sobre as causas do incidente.

Este acidente destaca a importância da prática de medidas de segurança ao utilizar veículos aquáticos, bem como a necessidade de precaução durante testes e atividades recreativas em ambientes aquáticos.