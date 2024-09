Secretaria de Serviços Urbanos realiza melhorias em praças públicas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Reparo está sendo feito no piso através da colocação de pedras do tipo Petit Pave

Atenta às necessidades da cidade e oportunizando melhorias em vias públicas, a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Votuporanga iniciou, na semana passada, reparos nos pisos de praças através da colocação de pedras do tipo Petit Pave, conhecida como “Mosaico Português”. Desde o início deste ano, a Secretaria já trabalhava no planejamento para execução deste serviço, sendo que a conclusão do processo licitatório ocorreu em agosto.

O trabalho, que inicialmente está sendo realizado na Praça São Bento, também abrangerá praças de outras localidades como da Igreja Matriz, Santa Luzia, entre outras. Ao todo, serão utilizados 4 mil metros quadrados de serviços de mão de obra para manutenção de assentamento do piso.

Para o secretário da pasta municipal, Fábio Okamoto, o trabalho é necessário. “Tanto quanto uma obra nova que beneficia o município, a manutenção também é fundamental porque conservamos e evitamos futuros danos que possam vir a surgir. E esse trabalho de reparo é para, justamente, proporcionar um local mais acessível e de melhor fluxo à população”.