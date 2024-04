Ao g1, a mãe disse que, mesmo com a documentação e laudos médicos que comprovam que a filha não pode ter contato com a agressora, a Secretaria Municipal de Educação não garante que a menina será preservada fora da sala de aula e pediu que ela deixe de frequentar a escola às quartas-feiras, quando teria aula com a professora. “Ela só vai à escola porque eu insisto, mas chega lá, fica um pouco e já pede para vir embora. Ela fala que sente dor e tem medo de apanhar de novo da professora. A pediatra diz ser um reflexo do neurológico para o físico, como se fosse um sistema de alerta”, explica.

À reportagem, a delegada responsável pelo caso, Edna Freitas, disse que ouviu a professora, que negou as agressões. Para prosseguir com a investigação, ela informou que deve ser emitido um laudo após a criança passar por uma avaliação psicossocial a pedido do Ministério Público.