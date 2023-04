Peixes aparecem mortos no rio São Domingos

Peixes de várias espécies apareceram mortos no rio São Domingos na tarde desta última sexta-feira, (14/04/2023), no município de Catiguá (SP).

De acordo com leitores que enviaram vídeos à Gazeta, vários peixes como curimba e até mandi apareceram mortos, boiando e outros buscando por oxigênio. Os registros foram feitos na ponte que fica próximo a uma usina de cana-de-açúcar da cidade, vindo de Catanduva (SP).

Procurada pela reportagem, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), disse que vai enviar uma equipe ao local para apurar as possíveis causas da mortandade. Gazeta do Interior