Votuporanga inaugura primeiro Caps Infantil da região

Fora de São José do Rio Preto, Votuporanga é a única cidade com atendimento especializado a crianças e adolescentes

O deputado Carlão Pignatari participou, neste sábado (5), em Votuporanga, da inauguração do primeiro Caps (Centro de Atenção Psicossocial) da região destinado ao tratamento de crianças e adolescentes. Até então, o centro só existia em São José do Rio Preto. O evento faz parte das comemorações dos 86 anos de fundação de Votuporanga, celebrado na próxima terça-feira, dia 8 de agosto.

“Essa é mais uma realização inédita da Prefeitura de Votuporanga e que tem todo o meu apoio. Fico feliz em saber que as crianças e adolescentes com transtornos mentais tenham esse atendimento especializado, voltado ao bem-estar e qualidade de vida. É o primeiro Caps Infantil da região fora de Rio Preto. Será comandado por uma equipe de excelentes profissionais, sob a gestão da Santa Casa, que é referência estadual. Obrigado a todos e todas pela união em prol das nossas crianças”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O Caps Infantil de Votuporanga recebeu investimentos de R$ 500 mil e será o primeiro da região, composta por 17 municípios. A unidade, que recebeu o nome “Drº. Miguel Zeitune Leão, vai tratar crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas.

“Aqui no Caps Infantil, crianças com transtorno do espectro autista, depressão, hiperatividade e outras questões poderão ser atendidas, acompanhadas por profissionais e todos os cuidados necessários. Na Alesp, aprovamos diversas leis já em vigor para ajudar as famílias e também as crianças e adolescentes com esses transtornos. É um assunto sério e que merece toda a nossa atenção”, afirmou Carlão Pignatari.

Votuporanga já tem dois Caps, sendo um deles especializado no tratamento ao alcoolismo e outras drogas, e também conta com o Ambulatório de Saúde Mental. Na unidade infantil, a capacidade de atendimento poderá ser de até 200 crianças e adolescentes, de acordo com a prefeitura. A equipe será composta por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e profissionais de nível médio. Os atendimentos serão realizados em grupo e individualmente.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, agradeceu o apoio do parlamentar da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) nas ações da saúde no município. Só nos últimos quatro anos, Carlão Pignatari conquistou mais de R$ 10 milhões em recursos para a saúde de Votuporanga, com destaque para investimentos na Santa Casa, verbas de custeio e exames, e equipamentos para tratamento da Covid-19. Marcelo Marin Zeitune, filho do médico homenageado na inauguração, também agradeceu o deputado. “Meu pai amava Votuporanga, assim como o deputado Carlão Pignatari, que trabalha diariamente em benefício da nossa população”, disse.

Serviço

Caps Infantil “Drº. Miguel Zeitune Leão

Endereço: avenida República do Líbano, 1885, anexo à Casa da Criança