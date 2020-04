A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que a Unidade de Saúde da Família “Daniele Cristine Lamana” alterará a data do Horário do Trabalhador a partir da próxima segunda-feira (27/4). Dessa forma, a Unidade que atendia no horário especial de funcionamento, das 17h às 19h, às terças e quintas, passará a atender às segundas e terças-feiras. Portanto, nesses dois dias, a população poderá acessar o serviço em horário estendido, das 7h às 19h. Vale lembrar que às quartas, quintas e sextas, os horários permanecem inalterados, com atendimento normal, das 7h às 17h.