Outubro Rosa: Hospital de Base realiza ação de conscientização com agendamento de

Pensando no bem-estar de toda a população, o Hospital de Base (HB) de Rio Preto promoveu uma ação de conscientização, com agendamento de mamografias, no Jardim Paraíso, região de meretrício da cidade. Ao todo, foram marcadas 13 mamografias, para mulheres que estavam no local ao longo da manhã desta quarta-feira, 4.

A ação foi coordenada pela diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, em conjunto com representantes da instituição. No local, uma equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Rio Preto realizou exames e deu orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), utilizando um ônibus com consultórios ambulantes.

“Escolhemos locais e entidades onde poderíamos levar orientações importantes sobre câncer de mama, aproveitando para já agendar os exames, por isso levamos a ação para as ruas do Jd. Paraíso. O HB dispõe de todos os recursos para fazer o tratamento, desde a mamografia até cirurgias e reconstrução mamária”, afirmou a diretora Dra. Amália Tieco.

“Todas as mulheres que tenham 40 anos ou mais devem realizar mamografia. Aquelas com histórico de câncer de mama na família, a partir dos 35 anos. As pessoas transexuais que possuem mama, inteira ou parcial, ou façam uso de hormônios femininos devem também realizar o exame”, completou a coordenadora do serviço de mamografia, a mastologista Dra. Silvia Perea.

Com a ação, as pacientes terão acesso ao novo e moderno mamógrafo adquirido pelo hospital, o Hologic 3Dimension. Com uma precisão 65% maior, o aparelho capta imagens em três dimensões e possui uma curva, que dá mais conforto para as mulheres na hora de realizar o exame.

Uma das moradoras do bairro, a auxiliar de limpeza Simone Moraes da Silva, de 41 anos, sentiu muita dor ao realizar a primeira mamografia, seis anos atrás. Desde então, ela deixou de fazer o exame, mas aproveitou a ação para agendar um novo exame, animada pela ideia de utilizar o novo aparelho.

“Quando fiz a mamografia, há seis anos, senti o seio muito apertado, o que me incomodou. Gostei da ação de hoje, pois foi muito mais prático e rápido que realizar o agendamento pelo postinho. Estou curiosa para conhecer esse novo aparelho, principalmente por ele ser mais confortável”, disse.

Outra participante da ação foi Vanessa Alves de Souza, de 41 anos, que nunca fez o exame. “Achava a marcação de exames muito burocrática e essa ação facilitou muito. Estou animadíssima, pois já passou da hora de fazer a mamografia. Espero que mais pessoas procurem por esse atendimento”, disse.

Ainda em outubro, o HB promoverá mais ações de conscientização. No dia 9, a campanha acontece no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, localizado na Rua Ipiranga, nº 291 – Vila Curti, das 17h às 21h. Também estão previstas ações no Lar de Idosos São Vicente e no Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.

