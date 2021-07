Ambulatório pós-Covid de Votuporanga realiza quase 500 atendimentos em dois meses

Atendimento é a pacientes que foram diagnosticados de forma grave ou moderada da doença

No último dia 10 de julho, o Ambulatório pós-Covid da Prefeitura de Votuporanga completou dois meses de funcionamento com uma média de aproximadamente 500 atendimentos a pacientes que foram diagnosticados, de forma grave ou moderada, com o novo Coronavírus. O procedimento é feito após o paciente receber alta do Hospital de Campanha, Santa Casa, Hospital de Base ou UPA, por meio de avaliação médica e seguido de tratamento com uma equipe multidisciplinar conforme as necessidades de cada caso.

Devido ao aumento de número de egressos ocasionados pela pandemia, a assistência que já conta com equipamentos e materiais necessários para o processo de reabilitação, foi ampliada com a contratação de mais uma médica para colaborar nos serviços prestados. Portanto, o resultado nesses 60 dias, são 348 atendimentos médicos, 73 de fisioterapia, 17 de fonoaudiologia, cinco de nutricionista, 20 de terapia ocupacional, cinco com educador físico e quatro com assistente social.

secretária da Saúde Ivonete Félix destaca a importância do serviço. “Os pacientes que desenvolveram a forma grave ou moderada da doença são encaminhados para o Ambulatório após a alta, onde passam por atendimento médico e de profissionais de reabilitação para que possam completar esse processo de tratamento”.

O ambulatório está localizado na sede do Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, que fica na rua Antônio Galera Lopes, nº 2652, Pozzobon e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h; telefone é o (17) 3405-7526.