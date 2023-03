Homem é preso tentando embarcar com munições em aeroporto

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante nesta última segunda-feira, (20/03/2023), tentando embarcar com munições no aeroporto de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem seguia com as munições em uma mala na sala embarque, quando foram detectadas pelo raio x. A funcionária então acionou a Polícia Militar, que encontrou 11 cartuchos intactos de munições calibre 38 dentro de um saco de tecido.

Questionado, o indivíduo disse que eram munições velhas e que não possuía nota fiscal. Ele seguia de Rio Preto para Campinas, onde trocaria de aeronave com destino final no Espírito Santo.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu preso à disposição da justiça. O caso será investigado.

Gazeta do Interior