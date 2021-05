Cães farejadores encontram tijolos de maconha em ônibus

Cães farejadores do Baep encontraram, nesta terça-feira (11), vários tijolos de maconha escondidos no bagajeiro de um passageiro de um ônibus, durante uma fiscalização feita na rodovia Assis Chateubriand (SP-425), em Penápolis (SP).

A droga apreendida será periciada e pesada. O responsável pelo entorpecente foi preso em flagrante.

Participam da ocorrência, que está em andamento, policiais do Batalhão de Choque, por meio do Canil, do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário)