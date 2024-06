GAECO deflagra Operação Eclesiastes 5:10 contra ex-funcionários do 1º Cartório de Votuporanga

Na manhã desta quinta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), a equipe de investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Votuporanga, deu início à Operação Eclesiastes 5:10. O objetivo é cumprir 5 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão contra ex-funcionários do 1º Cartório de Notas e Protestos de Votuporanga.

A investigação revelou que o responsável pelo Cartório, nomeado como interventor em abril de 2020, juntamente com outros escreventes, formou uma organização criminosa dentro do tabelionato. O grupo superfaturava as custas e emolumentos, prejudicando clientes e o erário, visando o enriquecimento ilícito.

O esquema operou por cerca de quatro anos, arrecadando uma quantia milionária ainda não totalmente apurada, dependendo de perícia contábil. Entre os lesados, está uma igreja local, que sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 14.000,00. Famílias que buscaram o cartório para inventários de parentes falecidos pagaram valores muito acima do devido, com uma família lesada em mais de R$ 60.000,00. Algumas vítimas chegaram a pedir dinheiro emprestado para arcar com as cobranças do cartório.

O nome da operação – Eclesiastes 5:10 – faz alusão à ganância desenfreada do grupo, que também burlava o registro de atos notariais realizados, diminuindo a arrecadação do cartório e, consequentemente, do Estado, enquanto exigia o pagamento integral dos usuários.

A operação contou com a participação de 5 Promotores de Justiça, 6 servidores do Ministério Público, 2 delegados de polícia, 6 policiais civis e 7 viaturas do BAEP.