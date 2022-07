Polícia cumpre 11 mandados em operação que investiga golpes em venda de ar-condicionado

A Polícia Civil de Araçatuba/SP cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (14.jul), durante a Operação Clima Quente, que investiga golpes aplicados a partir da venda de aparelhos de ar-condicionado pela internet.

Foram apreendidos celulares, cartões bancários, notebooks, máquinas de cartão de crédito, documentos, relógios, pulseiras e veículos.

Segundo as informações da Polícia Civil, o caso passou a ser apurado depois que pelo menos 260 vítimas de todo o país registraram boletins de ocorrência envolvendo o crime de estelionato.

Os golpes eram aplicados no site de uma suposta empresa, que teria endereço de fachada em Araçatuba. Depois da compra de aparelhos de ar-condicionado, as vítimas realizavam o pagamento via PIX ou boleto bancário, mas não recebiam os produtos.

Ainda de acordo com a polícia, a operação está em fase inicial e tem como objetivo identificar os envolvidos e realizar o possível ressarcimento do prejuízo das vítimas.

Inicialmente, a polícia acredita que o grupo pratica crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

*Com informações do g1