Polícia Ambiental de Votuporanga autua dupla por pesca irregular em Riolândia

Na ação realizada na Represa de Água Vermelha, no bairro Porto Brasil , foram apreendidos: barco, motor de popa, 640 metros de redes e 60 kg de pescados que foram doados para instituições filantrópicas.

Na tarde desta sexta-feira (1º), a Polícia Militar Ambiental de Votuporanga/SP, autuou três pescadores em flagrante por uso de petrechos irregulares no rio Grande, próximo a Riolândia/SP.

De acordo com informações, mais de 640 metros de rede de pesca e 60kg de pescados foram apreendidos durante patrulhamento embarcado pela Represa de Água Vermelha, no bairro Porto Brasil.

Ainda segundo informações, os policiais militares flagraram uma embarcação com três pescadores, sendo J.A.C.S., e N.R.C., ambos pescadores amadores; já J.L.L., é pescador profissional; contudo, no momento da abordagem J.A.C.S., estava retirando uma rede do ambiente aquático e colocando os peixes capturados na embarcação.

Após fiscalizarem à embarcação, os militares encontraram mais quatro redes de emalhar, molhadas e, um total de 60 kg de pescados.

Diante do exposto, foram elaborados autos de infrações ambientais, em desfavor de N.R.C., e J.A.C.S., que se utilizavam de petrecho não permitido para categoria amadora.

Foram apreendidos um barco, um motor de popa, 640 metros de redes e 60 kg de pescado das espécies: Corvina, Piau três pintas, Porquinho; (os quais não puderam ser devolvidos ao habitat por já estarem mortos); sendo estes doados para instituições filantrópicas.

Os pescadores responderão por crime ambiental.