GCM monta campana e flagra homem furtando fiação de escola

O reforço no patrulhamento ao redor da escola municipal Aparecida Homsi Salles, no Jardim Antunes, após três furtos a fiação elétrica em apenas uma semana, resultou na prisão em flagrante de um homem em situação de rua.

Por volta das 22h30 desta segunda-feira, 25, o desempregado Alan Santos Mendes, de 29 anos, foi surpreendido por equipe da Guarda Municipal no momento em que entrou na instituição de ensino pelo telhado.

Quando foi detido, ele já havia arrancado parte do que sobrou da instalação elétrica. Dependentes químicos furtam fios de cobre para venderem em sucatões.

O primeiro furto no endereço aconteceu no dia 17, um domingo. Desde aquela segunda-feira, 18, a Secretaria de Educação teve de improvisar para atender as crianças matriculadas na unidade. Segundo a pasta, os estudantes tinham sido realocados para a unidade II, embora muitos pais tenham dito que os filhos continuaram assistindo aulas no prédio sem energia elétrica.

Neste fim de semana o prédio II também teve a fiação furtada e a direção da escola anunciou que as aulas seriam oferecidas de forma remota, por meio de grupos no WhatsApp.

Outro caso

As crianças da escola municipal Clóvis Sanfelice, no bairro Solo Sagrado, também enfrentam a mesma dificuldade.

No sábado, 23, criminosos furtaram toda a fiação, inviabilizando o atendimento aos estudantes.

A Secretaria de Educação informou que os dois prédios possuem alarmes, porém, a fiação foi cortada no poste e, por isso, o equipamento não foi acionado.

“Por causa dos furtos, a partir desta segunda-feira, dia 25, as aulas nestas escolas serão realizadas de maneira remota. Os professores entrarão em contato com os pais dos alunos para passar as instruções necessárias. Os reparos nas unidades estão sendo providenciados”, informou, em nota, a pasta.