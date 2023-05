MAIS UM: Polícia Militar prende suspeito de roubo em Parisi

Questionado pelos PMs, o indivíduo confessou o crime e mostrou onde havia escondido o dinheiro.

Na noite desta terça-feira (23.mai) policiais militares prenderam em flagrante um indivíduo suspeito de invadir uma residência e roubar um morador de Parisi/SP.

De acordo com o apurado, os PMs foram acionados via 190 e se deslocaram até o local, onde em contato com a vítima e a testemunha, foram informados de que em uma loja de conveniência a vítima havia comprado bebidas, valor total de R$ 10, sendo que pagou a balconista (testemunha) com uma nota de R$ 100 e o troco foi em quatro notas de R$ 20 e uma de R$ 10.

A vítima informou ainda que ao chegar em casa, um indivíduo invadiu sua sala, o agrediu e tomou a força todo dinheiro que estava em seu bolso, ou seja, os R$ 90, e fugiu a pé.

De posse das informações, os policiais realizaram buscas pelas imediações onde populares informaram o endereço do suspeito; em seguida, ele foi localizado e abordado.

Questionado pelos PMs, o indivíduo teria confirmado a prática criminosa, inclusive, mostrando onde havia escondido o dinheiro.

O suspeito foi apresentado na Central de Polícia, ouvido e colocado à disposição da Justiça.