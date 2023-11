Acidente com 12 veículos na Fernão Dias deixa seis mortos em MG

Seis pessoas morreram na tarde desta segunda-feira (27) na Rodovia Fernão Dias, na Serra de Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O local é próximo de onde morreram sete torcedores do Corinthians, em agosto deste ano. Na ocasião, o veículo seguia para Taubaté (SP) e havia deixado a capital mineira após o jogo do time paulista contra o Cruzeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um idoso de 60 anos ficou preso às ferragens e foi retirado em estado grave. Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Porém, a unidade não divulga o estado de saúde dos pacientes.

O motorista da carreta suspeito de causar o acidente fugiu do local. O veículo estava carregado com 27 toneladas de minério e teria saído Itatiaiuçu com destino a Sarzedo, ambas cidades da Grande BH.

A Polícia Civil informou que vai apurar as circunstâncias e a causa do acidente.

Doze veículos se envolveram na batida

O Corpo de Bombeiros informou que 12 veículos se envolveram no acidente, sendo quatro carretas e oito carros. Entre eles, um carro da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Guaxupé, que transportava três pessoas – motorista, acompanhante e paciente – com destino a Belo Horizonte.

Em um comunicado nas redes sociais, às 15h, a prefeitura informou que uma equipe estava se deslocando ao local.

Congestionamento

Às 13h, a concessionária Arteris, que administra o trecho, informava que a pista estava interditada no sentido BH, com um congestionamento de 3 km.

“A rodovia está interditada totalmente no sentido norte. A rota alternativa ocorrerá pelo km 536 norte, com acesso à BR-436. Até o momento, foram registradas três vítimas fatais”, disse a Arteris por nota. G1