Entregador reage a assalto, toma arma do criminoso e atira contra ele

Um entregador de comida por aplicativo reagiu a um assalto, tomou a arma do criminoso e atirou contra ele, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. O caso aconteceu na noite deste sábado (25). O assaltante foi preso pela Polícia Militar do Ceará.

O jovem chegou a um endereço para realizar uma entrega, junto a própria namorada. No momento em que ele parou a motocicleta onde ambos estavam, o criminoso chegou e anunciou o assalto.

“Ele chegou já encostando, mandando eu dar o celular, senão ele atirava na minha cara”, disse o entregador. O crime aconteceu na esquina das ruas Dom Expedito Lopes e José Vilar.

A vítima entregou o próprio celular, mas depois entrou em luta corporal com o assaltante. “Segurei ele, lutei até o final, desarmei ele e ainda dei um tiro nele, porque ele veio para cima. Dei o tiro de defesa, ele caiu no chão e cessei. Esperei a Polícia chegar. “Estou cansado de ser assaltado”, desabafou o entregador.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio da Polícia Civil, que uma arma de fogo foi apreendida e um homem foi autuado em flagrante por roubo, nesse sábado (25), no Bairro Dionísio Torres.

O suspeito, identificado como Guilherme Andrade Augusto Leandro (27), que estava armado, foi lesionado por um disparo de arma de fogo da sua própria arma após entrar em confronto corporal com a vítima.

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) compareceu ao local e atendeu a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e socorreu o indivíduo lesionado a uma unidade hospitalar da região.

Um procedimento foi registrado no 2º Distrito Policial (2º DP) e transferido para o 4º DP, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que segue à frente das investigações visando elucidar o caso. G1