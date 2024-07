Três pessoas são presas após serem flagradas furtando energia elétrica

Três pessoas foram presas na noite da quinta-feira (4) após serem flagradas furtando energia elétrica em empreendimentos comerciais nos bairros Jardim Residencial Ernesto Kuhl e São João, em Limeira.

As prisões ocorreram durante mais uma fase da operação de combate às ligações clandestinas de energia deflagrada pela Neoenergia Elektro com apoio da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística. Somente este ano, em Limeira, 13 pessoas já foram presas cometendo o crime de furto de energia.

As irregularidades foram identificadas em uma lanchonete, um bar, uma quitanda e uma mercearia. Todos os estabelecimentos mantinham os medidores de energia alterados para que o consumo real não fosse efetivamente medido, configurando fraude. Somente na operação desta quinta-feira, as equipes da Neoenergia Elektro recuperaram energia suficiente para abastecer 1.770 residências por 30 dias ininterruptos.

Ao longo deste ano, em Limeira, as ações de combate ao furto de energia pela distribuidora com apoio da Polícia Civil e Instituto de Criminalística resultaram na recuperação de energia cujo volume abasteceria 12.240 residências por 30 dias. Até agora, 19 fraudes em medidores foram identificadas em empreendimentos comerciais do município.

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Crime – O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

Denúncia – A Neoenergia Elektro reforça também que o apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a concessionária. As denúncias são feitas, de forma anônima, nos canais de atendimento oficiais, por meio do telefone 0800 701 01 02 ou presencialmente em uma das lojas de atendimento ao cliente da distribuidora.

Foto: Divulgação/Neoenergia Elektro