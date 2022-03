A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto vai investigar uma denúncia de violência doméstica contra uma jovem, de 21 anos, que está com gravidez ectópica (fora do útero).

De acordo com a vítima, ela é casada há três anos com o agressor, também de 21 anos, e residem no Jardim Campo Belo.