NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: homem é morto a facadas no bairro Estação em Votuporanga

Um bárbaro crime foi registrado por volta das 15 horas, desta quinta-feira, dia 16, no bairro Estação, em Votuporanga. Um homem – ainda não identificado pela Polícia foi morto de forma brutal com golpes de faca por um indivíduo ainda desconhecido. O crime aconteceu na rua Policarpo Belloni – rua lateral do Centro Esportivo da Ferroviária – local muito frequentado por esportistas diariamente.

Após cometer o crime, o assassino fugiu do local, tomando rumo ignorado. Imediatamente, policiais militares foram acionados e chegaram ao local, preservando a área e iniciando as buscas pelo assassino. Ainda não temos informações sobre o nome e a idade da vítima.

A Polícia Científica de Votuporanga está pelo local para buscar pistas que possam levar ao criminoso. O corpo da vítima será removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga.

FOTO/REPORTAGEM: VOTUNEWS