Casal é preso com drogas após acidente próximo ao trevo de Populina

Polícia Militar de Fernandópolis tinha informações do tráfico e houve perseguição

Um casal foi preso depois de tentar fugir de um cerco policial na rodovia Antônio Alduíno, próximo ao trevo de Populina, região de Fernandópolis, na tarde de ontem (18).

Segundo informações oficiais, a PMs de Fernandópolis teve ciência de que um veículo de Fernandópolis buscaria droga em Jales. Próximo a Estrela D´Oeste, equipes da PMs já aguardavam o indivíduo que tentou fugir usando uma vicinal que liga ao município de Turmalina.

Equipes de Dolcinópolis, Vitória Brasil, Turmalina, Populina e Ouroeste tomaram conhecimento do fato via rádio e iniciaram um cerco na rodovia, quando o motorista perdeu controle da direção ao entrar na contra mão de direção no trevo de acesso à Populina, batendo contra um coqueiro.

No interior do veículo foram encontrados cerca de 10 quilos de maconha embalados em forma de tabletes.

O condutor algumas escoriações pelo corpo enquanto a passageira sofreu fratura em um dos braços e escoriações pelo rosto, sendo atendidos por paramédicos do Samu.(Região Noroeste)