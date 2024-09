Grave acidente em rodovia deixa motorista ferido em Paranapuã

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (29) na Rodovia Jarbas de Morais, em Paranapuã. Um veículo capotou e o motorista, que estava sozinho no carro ficou gravemente ferido

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (29) na Rodovia Jarbas de Morais, em Paranapuã. Um veículo capotou e o motorista, que estava sozinho no carro, ficou gravemente ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram a vítima desacordada e com diversos ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros. Em seguida, o motorista foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Jales.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil deverá analisar as circunstâncias do ocorrido para determinar o que provocou o capotamento.