PM Ambiental de Fernandópolis receberá novas embarcações

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), investiu R$ 8.784.066,00 em novos Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e viaturas náuticas para atuação da Polícia Militar Ambiental em áreas protegidas.

A aquisição fez parte da estratégia de renovação da frota de barcos e uniformes utilizados. Esta é a primeira reposição após a adoção do uso do fardamento camuflado rural, em 2018.

A entrega foi realizada neste sábado (24/07) durante evento em São José do Rio Preto, pelo Vice-Governador Rodrigo Garcia, o secretário da SIMA, Marcos Penido, e o Comandante de Policiamento Ambiental do Estado de SP, Paulo Motooka.

“Nós estamos entregando EPIs para melhorar a condição de trabalho da Polícia Militar Ambiental, que atua na proteção dos nossos mananciais, das unidades de conservação e do meio ambiente paulista. São 42 novas viaturas náuticas modernas e com motorização rápida, instrumentos muito eficazes nas ações de combate aos crimes ambientais e preservação dos nossos rios e corpos hídricos”, destacou o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.

Viaturas Náuticas

O Governo investiu R$ 4.574.682,00 na compra de 42 novas viaturas náuticas com carretas acopláveis para transporte. Contam com motorização moderna (30, 60 e 90 HP), casco reforçado, cobertura para proteção solar, lanterna holofote Silibim, tomadas USB, GPS e sonares, que são instrumentos geralmente utilizados para detecção e localização de objetos debaixo de água.

As embarcações serão destinadas ao policiamento náutico das bacias do rio Tietê e Paraná, do Rio Grande, na divisa com o Estado de Minas Gerais, além dos reservatórios de fornecimento de água, como as represas Billings e Guarapiranga.

As cidades de Itapetininga e Itapeva receberão a frota pela primeira vez. Em outros 31 municípios as embarcações antigas serão substituídas, veja abaixo a lista completa:

Araçatuba, Assis, Atibaia, Avaré, Barretos, Bauru, Botucatu, Castilho, Fernandópolis, Franca, Ibitinga, Itapetininga, Itapeva, José Bonifácio, Mogi das Cruzes, Novo Horizonte, Ourinhos, Penápolis, Pirassununga, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa Quatro, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba, Tatuí, Tupã e Votuporanga.

Fardamento

A SIMA também investiu outros R$ 4.209.384,00 na compra de novos fardamentos, que serão entregues para 1.766 policiais militares que compõem o Comando de Policiamento Ambiental e seus cinco Batalhões subordinados.

São 2.260 conjuntos de calça e gandola (blusa de combate), 1.572 coturnos, 3.184 camisetas, 1.547 capas de coletes, 1.587 cintos de lona e 1.602 EPIs, como cinturão para arma, algemas, gás de pimenta, bastão tonfa, lanterna, entre outros.

Além de reforçar a imagem institucional, o reforço contribuirá para melhorar as condições de atuação da força policial.

Coronel Motooka agradeceu o apoio da SIMA nas ações da Polícia Militar Ambiental. “A renovação da nossa frota, que será destinada para a capital e o interior do estado, é um grande incremento aos nossos recursos logísticos para que possamos ampliar o policiamento e a fiscalização dos nossos rios”, concluiu.