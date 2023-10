Operação ‘O Clone’ cumpriu quatro mandados de prisão temporária e outros quatro busca e apreensão

A investigação foi iniciada pela Delegacia de Polícia de Valentim Gentil, tendo em vista a apuração de 40 vítimas de golpes envolvendo plataformas digitais de vendas, bem como na aplicação do golpe de perfil falso.

Uma das linhas de investigação apura a utilização dos criminosos do perfil de um dentista, com nome de “FLEURY”, renomado na cidade de São José do Rio Preto. Utilizando-se da credibilidade do profissional, os investigados obtiveram vantagem econômica de diversas vítimas, em transações envolvendo a clonagem de anúncios de compra e venda de veículos postados em redes sociais e/ou sites de anúncios de negócios, estimando-se o prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos dois veículos, aparelhos telefônicos, cartões bancários, além do bloqueio das contas utilizadas nos crimes.

www.votunews.com.br