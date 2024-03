No final da tarde desta terça-feira, 26/03, a Polícia Militar de Votuporanga realizava um patrulhamento de FORÇA TÁTICA pela Rua José Abdo, no Bairro São João, quando detiveram três indivíduos traficando na calçada da via.

Diante do exposto e das evidências, receberam voz de prisão por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico e foram conduzidos juntamente com as apreensões até a Central de Flagrantes, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos, ratificou as prisões em flagrante e eles permaneceram recolhidos na carceragem à disposição da Justiça.