Motociclista morre após grave acidente em avenida de Jales

Um acidente gravíssimo foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 17 de outubro, na Avenida Arapuã, esquina com a Avenida Tupã no Jd. Arapuã em Jales.

As primeiras informações apuradas indicam que uma motociclista de aproximdamante 57 anos faleceu após uma colisão com uma carreta.

A vítima, que conduzia uma Honda Biz, teria sido atropelada pela carreta que passou por cima de seu corpo. Por se tratar de uma via movimentada, muitas pessoas passavam pelo local durante o ocorrido e ainda se aglomeram pela região.

Em um primeiro momento, o caminhoneiro não teria percebido o atropelamento. A Polícia Científica está no local.