Homem é preso por agredir e manter esposa em cárcere privado

Na manhã de hoje (05) policiais militares da 1ª Cia do 16º BPM/I – Fernandópolis prenderam em flagrante indivíduo por violência doméstica e cárcere privado.

Conforme declaração da vítima o autor desde a data de ontem vinha fazendo ameaças e mantendo-a em cárcere privado na residência do mesmo, sendo que hoje pela manhã, ao levá-la para residência da mesma, continuou com as ameaças e agressões no interior do veículo, tendo várias solicitações via COPOM.

O agressor chegou a perder o controle do veículo e colidiu em uma árvore retornando para sua residência, impedindo a vítima de ir embora. Com a chegada das equipes as ameaças continuaram e durante as verbalizações os policiais conseguiram retirar a vítima da residência e conter o autor.

Dada voz de prisão para agressor, que foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária permanecendo preso à disposição da Justiça.