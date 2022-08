TRAGÉDIA EM RIBEIRÃO PRETO: ADOLESCENTE MORRE ATROPELADO POR TRENZINHO DA ALEGRIA

Um adolescente, de 14 anos, morreu no final da noite deste sábado (30), após ser atropelado por um trenzinho da alegria, na rua Francisco de Almeida, no Parque São Sebastião, em Ribeirão Preto.

Segundo informações, o garoto estava fantasiado de Minnie e era dançarino, quando foi atropelado pelo trenzinho.

A polícia informou que várias pessoas estavam no trenzinho no momento do acidente. O local foi interditado para o trabalho da perícia.

*Informações/X Tudo Ribeirão