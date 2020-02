Força Tática prende homem e apreende adolescente por tráfico de drogas em Votuporanga

H.C.N.M., de 18 anos e um menor, de 16 anos, foram detidos na Avenida Pansani , na zona leste da cidade.

Na tarde desta segunda-feira (10), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona leste de Votuporanga/SP, quando pela Avenida Pansani notaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda, de cor branca, que seguia pela via no contrafluxo e, esta estava sem placa, optando pela abordagem.

De acordo com informações, quando os militares se aproximaram, perceberam um objeto suspeito guardado na cintura do condutor, que logo foi repassado para o garupa e dispensado em seguida às margens da via.

Contudo, os indivíduos foram abordados; além da falta da placa de identificação, foi constatado que a numeração do chassi e motor estavam suprimidos, assim impossibilitando verificar a procedência do veículo.

Os indivíduos foram identificados como sendo H.C.N.M., de 18 anos e um menor, de 16 anos, ambos conhecidos dos meios policiais; resgatado o objeto descartado pela dupla, trava-se de um “tijolo” prensado de maconha.

Diante do exposto foi dado voz de prisão e apreensão aos indivíduos sendo apresentados na DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde foram ouvidos permanecendo-os à disposição da Justiça.