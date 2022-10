Piloto de parapente sofre queda após ser carregado por rajada de vento

Um acidente aéreo envolvendo um parapente assustou moradores do bairro São Francisco, na tarde do último sábado (15), em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o piloto guiava o paramotor quando foi surpreendido por uma rajada de vento forte, que o carregou. A vítima caiu em uma árvore que, por sorte, amorteceu o impacto.

O homem foi socorrido por moradores até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente e teve escoriações pelo corpo, além de uma luxação na lombar.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Base.

SBT Interior