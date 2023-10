Homem morre afogado no Rio Tietê após pular de píer

Um homem morreu afogado no Rio Tietê depois de pular do píer da Prainha Municipal de Araçatuba (SP), na tarde desta quinta-feira (15). A vítima tinha aproximadamente 35 anos e desapareceu ao mergulhar na água por volta de 14h15.

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros da cidade foram enviadas e estão realizando buscas no local para tentar encontrar a vítima. O corpo foi encontrado por volta de 17h40, retirado do rio e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico.

O caso seria registrado pela Polícia Civil. SBT INTERIOR