Pastor morre após queda de telhado de residência

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O pastor Gilmar Matos, de 67 anos, que sofreu uma queda enquanto realizava reparos no telhado de uma residência no Conjunto Ney Braga, em Maringá, veio a falecer na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi. O triste ocorrido foi confirmado nesta quinta-feira (19/10).

Segundo informações, o acidente aconteceu no dia 9 de outubro. O pastor Gilmar estava no telhado de um imóvel, a uma altura aproximada de 4 metros, quando ocorreu a queda.

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informaram que, embora o acidente provavelmente tenha ocorrido durante a manhã, o pastor só foi localizado na parte da tarde.

Dada a severidade dos ferimentos, houve a necessidade de uma rápida intervenção médica. As equipes de resgate rapidamente intubaram o pastor e o encaminharam com urgência ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a morrer.