Paraquedista de 33 anos morre após salto em Boituva

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma paraquedista, de 33 anos, morreu durante um salto no centro de paraquedismo de Boituva, interior de São Paulo, na manhã deste domingo (24). Testemunhas contaram que o acidente aconteceu quando ela tentou fazer uma manobra.

A paraquedista, identificada como Bruna Ploner, integrante do Exército Brasileiro, foi atendida ainda com vida e levada ao Hospital Municipal São Luiz, em Boituva, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 9h para atender a ocorrência. Os bombeiros constataram que Bruna sofreu politraumatismo durante a tentativa de pouso.

O que diz a escola de paraquedismo

Ao g1, a escola de paraquedismo “Go Fly” informou que Bruna estava desacompanhada e que o acidente aconteceu após ela tentar fazer um curva, em baixa altitude. Ainda de acordo com a empresa, não houve falha nos equipamentos.

A Polícia Civil informou que o local do acidente está sendo periciado e que já solicitou a apreensão do equipamento utilizado pela paraquedista. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial.