Atividade Delegada da PM de Votuporanga captura homem condenado pela Justiça por estupro de criança

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

CONDENADO A MAIS DE 9 ANOS POR ESTUP#O DE CRIANÇA É PRESO PELA PM EM VOTUPORANGA

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelas ruas da cidade, os policiais militares da Atividade Delegada capturaram um homem condenado pela Justiça pelo crime de estupro de uma criança.

Durante patrulhamento da ATIVIDADE DELEGADA, quando a equipe abordou o homem de 36 anos de idade, no bairro Estação, e após pesquisa constou um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de Estupro de Vulnerável, ART 217 c/c ART 71 ambos do Código Penal, com pena imposta de nove anos e quatro meses em regime fechado.

Diante do exposto, foi proferida voz de prisão, sendo conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos, ratificando a prisão, sendo recolhido a carceragem à disposição da Justiça.

www.votunews.com.br