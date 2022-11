Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas

Um indivíduo foi preso em flagrante na tarde da última terça-feira, (22/11/2022), por tráfico de drogas, em Cedral (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após receberem denúncia de que um suspeito estaria efetuando diversos disparos de arma de fogo em uma área verde do bairro Jardim Galante. Diante das informações do indivíduo, os policiais foram até a casa dele.

Questionado sobre os disparos, ele disse que não possuía arma de fogo, somente um simulacro de pistola, que estava escondido atrás de um rack da sala. Na residência, além da arma de brinquedo, os policiais encontraram ainda sete tabletes de maconha, uma balança de precisão, materiais para embalar a droga e diversos cartões bancários juntos com uma maquininha de cartão.

Ainda segundo os policiais, o suspeito já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Cedral e também na região. Em setembro desse ano, a mulher dele já havia sido presa, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, contra o tráfico.

O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi levado para a delegacia de Cedral, onde permaneceu preso à disposição da justiça.

Gazeta do Interior