Agente penitenciário é preso por tráfico e disparo de arma de fogo

Um agente penitenciário foi preso aa madrugada deste sábado, 18, pela Polícia Militar que recebeu uma chamada de populares alertando sobre atividades suspeitas em uma residência localizada na rua Pedro Rodrigues Navarro, no bairro Distrito Industrial, em Nova Granada.

Ao se aproximar do endereço, já conhecido por ser associado à venda e uso de entorpecentes, os policiais escutaram um som semelhante a disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, depararam-se com um homem visivelmente perturbado, portando uma arma de fogo.

Os policiais empregaram técnicas de negociação para salvaguardar a integridade física e a vida tanto do suspeito quanto da própria equipe policial.

Após alguns minutos de negociação, o indivíduo acabou colocando a arma no chão, sendo dominado então e algemado. Na posse dele, encontrava-se apenas um aparelho celular e a chave de um veículo.

Ao consultar a documentação do suspeito, os policiais constataram que se tratava de um agente penitenciário afastado do serviço operacional do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Icém desde agosto de 2022. A arma utilizada por ele era uma pistola calibre 9mm, municiada e com. uma munição intacta na câmara, além de seis munições intactas no carregador. Próximo ao local, foi localizada uma cápsula deflagrada do mesmo calibre do disparo anterior.

A chave do carro encontrada com o suspeito pertence a um GM Monza estacionado a poucos metros do incidente. Dentro do veículo, os policiais encontraram, sob o console central, um pote amarelo contendo 31 porções de crack. Em uma sacola plástica branca, havia 12 porções de maconha.

Diante dos fatos, o agente penitenciário foi detido em flagrante por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo. Ele, juntamente com os itens apreendidos, foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a autoridade plantonista ratificou a prisão em flagrante, recolhendo o indiciado à carceragem local, ficando à disposição da justiça.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) emitiu uma nota em resposta aos questionamentos da reportagem. Confira a resposta na íntegra.

“A Secretaria da Administração Penitenciária informa que, em 18/11, deu entrada no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto o Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária Marcel Sabbo Gargano, por tráfico de drogas e condutas afins. Ele estava afastado de suas funções por licença de saúde desde agosto de 2022. A SAP esclarece que ele responderá ao Procedimento Apuratório, sem prejuízo do processo criminal”.