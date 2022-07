Acompanhado de jovem de 24 anos, idoso sofre mal súbito e morre em quarto de motel em Tanabi

Circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

Um homem de 70 anos morreu após sofrer um mal súbito dentro do quarto de um motel, na noite da última terça-feira (26.jul), em Tanabi/SP.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima mantinha relações sexuais com uma jovem de 24 anos quando teria começado a passar mal. A acompanhante chegou a ligar o ar-condicionado e colocar o idoso no banho, mas enquanto ele vestia as roupas, caiu inconsciente.

A jovem acionou a Polícia Militar. O idoso foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde a morte foi constatada pela equipe médica. As causas serão investigadas pela Polícia Civil.

A vítima era funcionária da Prefeitura e deixou mulher, filhos e netos. O corpo do idoso foi sepultado no início da tarde desta quarta-feira (27) no cemitério da cidade.

A acompanhante foi ouvida e liberada.

Diário de Votuporanga