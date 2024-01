Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais militares da 3ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, equipe Charlie, prenderam em flagrante um casal pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Votuporanga.

Durante patrulhamento preventivo ostensivo pela área central, a equipe avistou uma motocicleta ocupada por um casal. O condutor, conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, tentou fugir ao perceber a aproximação policial. Após uma perseguição, durante a qual cometeu várias infrações de trânsito, colocando em risco outros usuários da via, o casal foi abordado na Avenida Vale do Sol.

Na busca pessoal, foram encontrados com o condutor uma porção de Maconha e R$ 2.895,00 em dinheiro. Com a passageira, foram localizados R$ 350,00 e dois celulares. O abordado autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde encontraram mais uma porção de Maconha, R$ 51,00 e materiais para embalar drogas.

O casal foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Tráfico de Drogas, apreendendo a droga, o dinheiro, os celulares e os apetrechos. Após serem ouvidos, os envolvidos foram liberados.

A motocicleta foi recolhida administrativamente e encaminhada ao pátio, as infrações de trânsito foram devidamente registradas. A droga apreendida totalizou cerca de 30 gramas.