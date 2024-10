Alunos são pegos com porção de maconha em escola de Fernandópolis

Três adolescentes foram encaminhados a Delegacia de Polícia após serem flagrados com uma pequena porção de maconha em uma escola de Fernandópolis. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 24.

De acordo com informações preliminares, uma garota de apenas 15 anos teria levado a droga a Escola Tanuri, localizada no bairro Jardim do Trevo, e repassado para outros alunos menores de idade. A direção tomou ciência dos fatos e chamou a Polícia Militar.

Todos foram encaminhados a Central de Flagrantes em Fernandópolis e os pais dos responsáveis foram acionados juntamente com o Conselho Tutelar.

Após serem ouvidos eles devem responder por ato infracional e posteriormente foram liberados.