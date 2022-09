Morador de Fernandópolis, Galã do Tinder, é preso por aplicar golpes

Um homem suspeito de aplicar golpes por meio de aplicativos de relacionamento bateu o carro ao tentar escapar da polícia e acabou preso, em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo.

Renan é acusado de dar golpes em pelo menos sete mulheres através de aplicativos de namoro onde diz ser solteiro, morador de um bairro nobre da capital e estar atrás de um relacionamento sério.

Com boa aparência, sempre gentil, educado e carinhoso, Renan escolhia as vítimas a dedo. Mulheres de meia idade, viúvas ou divorciadas e principalmente, com carência afetiva e em busca de príncipe encantado.

Depois de conquistar o coração e a confiança das vítimas, Renan inventava dificuldades financeiras e pedia empréstimos em dinheiro e até cartões bancários com senhas para resolver o tal problema. Tudo uma armação, segundo a polícia civil de São Bernardo do Campo

Só de uma vitima, ele conseguiu levantar R$ 200 mil. A mulher só percebeu o golpe depois de emprestar o dinheiro e ver que o acusado desapareceu.

Renan era morador de Fernandópolis.