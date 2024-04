Secretário de Segurança Pública inaugura DDM em Fernandópolis

O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, estará presente na solenidade de inauguração da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fernandópolis, que acontece hoje às 14h30. A cerimônia também contará com a presença do delegado-geral da Polícia Civil, Arthur José Dian, e marcará a inauguração das delegacias de Guarani d Oeste e Ouroeste.

A nova DDM de Fernandópolis foi reformada e ampliada, com um investimento de mais de R$ 1,2 milhão. As obras foram concluídas em fevereiro de 2023 e visam oferecer um ambiente mais moderno, acolhedor e seguro para as mulheres vítimas de violência.

A presença do secretário Guilherme Derrite demonstra o compromisso do governo estadual com o combate à violência contra a mulher. A DDM de Fernandópolis terá um papel fundamental na acolhida e no atendimento das vítimas, oferecendo suporte psicológico, jurídico e social.

A solenidade de inauguração é um marco importante para a segurança pública de Fernandópolis e região. A nova DDM representa um passo significativo na luta contra a violência contra a mulher e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.