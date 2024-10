Socorrista descobre durante resgate que vítimas fatais de acidente eram seu irmão e cunhada

Na noite deste domingo (27), um socorrista do Corpo de Bombeiros do Paraná foi acionado para atender os feridos em um acidente de trânsito e percebeu que as vítimas eram seus familiares

Na noite deste domingo (27), um socorrista do Corpo de Bombeiros do Paraná foi acionado para atender os feridos em um acidente de trânsito e percebeu que as vítimas eram seu irmão e sua cunhada. O caso ocorreu no sudoeste do estado e o casal morreu no local.

O veículo das vítimas foi atingido por uma caminhonete, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), e os dois veículos passaram por cima de canteiros, parando somente cerca de 50 metros depois, após caírem em um barranco.

O socorrista foi amparado por colegas de sua equipe e outros membros do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local. Um casal e uma criança de oito anos, que estavam na caminhonete, foram socorridos com ferimentos leves.

A polícia investiga as causas do acidente e a Prefeitura de Ampére (PR), local onde o acidente ocorreu, decretou luto oficial de três dias.

m…