Grupo é condenado por fraude eletrônica em Votuporanga

Um grupo de quatro pessoas foi condenado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro em Votuporanga. A investigação, conduzida pela Polícia Civil, revelou um esquema estruturado que aplicava golpes do tipo “golpe do intermediário” e “golpe do PIX”, lesando dezenas de vítimas em todo o estado de São Paulo.

O esquema criminoso

O líder do grupo, C.K.B.C., coordenava as operações, que envolviam a aplicação de golpes e a lavagem do dinheiro obtido. A análise das contas bancárias dos acusados evidenciou depósitos e transferências suspeitas, comprovando a participação ativa no esquema.

Para dificultar a investigação, o grupo utilizava diferentes conexões móveis e se comunicava por aplicativos com criptografia. C.K.B.C. se passava por intermediário em vendas de veículos online, enganando as vítimas e causando prejuízos consideráveis.

Golpe do intermediário: Como funciona

O golpe do intermediário consiste em:

O golpista identifica um anúncio de venda de veículo online.

Entra em contato com o vendedor e obtém todas as informações sobre o item.

Cria um novo anúncio com os mesmos dados, mas com um valor menor.

Negocia com a vítima e pede sigilo sobre o valor, criando histórias para justificar.

Atrai um segundo comprador com o anúncio de valor mais baixo.

Organiza um encontro entre as duas vítimas, orientando-as a não falar sobre valores.

Convence o comprador a transferir o dinheiro para ele, como intermediário.

Pede ao vendedor para transferir os documentos do veículo diretamente ao comprador.

O vendedor não recebe o dinheiro e o comprador não recebe o veículo.

Vítimas em Votuporanga

Duas vítimas em Votuporanga caíram no golpe do intermediário:

J.A.S. viu um anúncio no Facebook em 15 de agosto de 2022. Acordou a compra de um GM/Prisma por R$ 28 mil e perdeu R$ 12 mil em uma transferência.

D.F.B.R. também encontrou um anúncio no Facebook em 5 de junho de 2023. Acordou a compra de um Ford/Fiesta por R$ 26,5 mil e perdeu R$ 24,5 mil em uma transferência.

Investigação e condenação

A investigação da Polícia Civil de Valentim Gentil identificou o grupo e suas diversas formas de golpe e lavagem de dinheiro. Apesar de negarem os crimes, os réus foram condenados pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga.

J.S.P.: 11 anos e seis meses de prisão

K.A.N.O.: 9 anos e sete meses de prisão

F.S.P.: 9 anos e sete meses de prisão

C.K.B.C.: 13 anos e cinco meses de prisão

Ação conjunta contra crimes virtuais

A condenação do grupo é um passo importante no combate aos crimes virtuais, que exigem investigação especializada e constante aprimoramento das ferramentas de combate. A colaboração da população também é fundamental para prevenir e denunciar esse tipo de crime.

Para evitar ser vítima de golpes virtuais:

Desconfie de ofertas muito boas para ser verdade.

Verifique a reputação do vendedor antes de realizar qualquer transação.

Nunca faça transferências de dinheiro para pessoas desconhecidas.

Utilize plataformas seguras para compra e venda online.

Denuncie atividades suspeitas às autoridades competentes.