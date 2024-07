Governador Tarcísio entrega casas do CDHU em Macedônia

O governador Tarcísio Freitas (Republicanos) entregou nesta sexta-feira, dia 5, 75 casas populares do programa CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, em Macedônia, região de Fernandópolis.

Com o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, outros políticos também participaram do evento realizado no meio das casas populares, que contou com uma megaestrutura para atender a população, autoridades e os beneficiários do programa que receberam as chaves da casa própria.

Destacou ainda o trabalho do atual prefeito Reginaldo Marcomini (PSD) e a disposição em buscar recursos para o município, o que rendeu o compromisso de Tarcísio para a pavimentação asfáltica de uma estrada de chão batido que liga Macedônia a Indiaporã, beneficiando dezenas de famílias, sendo uma via de ligação com o Estado de Minas Gerais.

Já o prefeito mencionou os benefícios que a cidade vem recebendo do governo do Estado, principalmente na liberação de casas populares que há 16 anos não eram inauguradas.

Tarcísio destacou o compromisso de entregar milhares de casas populares à população de diversas regiões e ainda frisou o compromisso de chegar a mais de 200 mil unidades até 2026.

Desde 2023, foram entregues 27.978 habitações em todo o Estado, totalizando um investimento estadual de R$ 2 bilhões. Além disso, há outras 113 mil unidades em produção. Os dados são do mês de junho de 2024.

Também fizeram discursos deputados federais como Fausto Pinato e Luiz Carlos Mota (PL), além de deputados estaduais, Valdomiro Lopes (PSB) e Danilo Campeti (Republicanos), que recentemente assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e faz parte da base aliada do governo.

RECEPÇÃO

O governador Tarcísio desceu em Fernandópolis e foi recepcionado pelo Prefeito André Pessuto e pelo pré-candidato a prefeito Rodrigo Ortunho, juntamente com o deputado federal Fausto Pinato.

O evento em Macedônia contou com diversos prefeitos e ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores de várias cidades da região, sendo alguns representantes de deputados que não participaram das entregas de casas na cidade.

Depois de várias selfs e visitar uma das unidades do Conjunto Habitacional, Tarcísio seguiu para o município de Cardoso, na região de Votuporanga.