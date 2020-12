Doria cancela férias de 10 dias após vice contrair covid-19

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (23) que cancelou seu recesso de dez dias após ter ciência de que o vice-governador, Rodrigo Garcia, está com covid-19.

“Acabo de receber a notícia de que o Vice-governador, Rodrigo Garcia, testou positivo para Covid-19. Por conta disso, estou cancelando minha licença e retorno ainda hoje para SP para seguir o trabalho à frente do Governo de SP. Desejo pronta recuperação ao Rodrigo Garcia”, escreveu Doria em sua conta no Twitter.

Horas antes, às 12h38, o governador havia anunciado que tiraria férias com a família após, segundo ele, trabalhar “ininterruptamente ao longo de 2020, sacrificando o convívio familiar, especialmente com a Bia, minha esposa”. No entanto, ainda no início da tarde desta quarta, Garcia, então governador em exercício, recebeu resultado positivo para o teste de covid-19, como informou a Secretaria de Comunicação do Estado.