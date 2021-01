Câmara Municipal inicia as sessões ordinárias da 18ª Legislatura a partir desta segunda-feira, 25

A Câmara Municipal de Votuporanga retoma a partir da próxima segunda-feira, dia 25, as sessões ordinárias, dando início a 18ª Legislatura. Os trabalhos terão início a partir das 18 horas, e seguirá as normas do novo Decreto Estadual que estabelece medidas para conter o avanço da Covid-19.



Em razão deste decreto, a sessão ordinária será restrita, sendo proibida a entrada do público em geral.

Os trabalhos serão conduzidos pelo presidente da Câmara – vereador Serginho da Farmácia e contarão com a presença dos 15 vereadores, além do prefeito Jorge Seba e a primeira-dama Rose Seba – presidente do Fundo Social de Solidariedade, do vice-prefeito cabo Valter Pereira e sua esposa Edithe.



Essa será a primeira reunião ordinária com a nova legislatura e, como estabelece o Regimento Interno da Casa de Leis, o prefeito Jorge Seba fará o uso da tribuna para transmitir sua mensagem e apresentar aos vereadores as suas propostas, projetos e investimentos que serão aplicados ao longo deste ano.



Ainda no início dos trabalhos legislativos, haverá a introdução na galeria dos ex-presidentes a foto do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso – que presidiu a Câmara no biênio 2019/2020. No mesmo ato, também será introduzida a foto da 17ª Legislatura – período 2017/2020.

Portanto, a 1ª sessão ordinária de 2021 – sem a presença do público será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Câmara, pela TV Unifev e demais veículos de comunicação de Votuporanga.