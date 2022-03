Deputado Geninho é nomeado vice-líder do União na Câmara Federal

Deputado também é secretário-geral do partido no Estado de São Paulo

O deputado federal Geninho Zuliani foi escolhido nesta segunda-feira, dia 21/03, como vice-líder do União Brasil, na Câmara. Em São Paulo, o parlamentar é o secretário-geral do partido.

O vice-líder representa os interesses do partido em votações que ocorram no Congresso, especialmente se o líder estiver ausente.

“O União representa uma junção de ideias com um propósito nobre e com uma confluência de ideias: um Brasil mais democrátrico, livre e justo, mas não de forma utópica e sim acessível. A criação de um novo partido representa um marco na política brasileira”, afirma Geninho.

Os outros vice-líderes são Alexandre Leite, Arthur Maia, Bozzella, General Peternelli, Juscelino Filho, Leur Lomanto Júnior, Paulo Azi, Kim Kataguiri, Nereu Crispim, Professora Dorinha e Felipe Rigoni. O líder é o deputado Elmar Nascimento.

O partido, recém-criado é o resultado da fusão do Democratas e do PSL. A nova sigla é a maior da Casa, com 81 deputados, seguida do PT, com 53.

O partido tem ainda três senadores, três governadores (de Rondônia, Goiás e Mato Grosso) e três prefeitos de capital.

“Temos um objetivo importante: ser não só o maior partido em representação na Câmara, mas maior em eficiência na entrega de resultados ao povo brasileiro. É hora de aprimorar a democracia, sempre pautados pela pluralidade, respeito e diálogo”, conclui o deputado.

A nova legenda terá o número de urna 44.