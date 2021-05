Jorge Seba participa de evento on-line para troca de experiências ambientais

Prefeito compartilhou ações realizadas na região, por meio do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável; bate-papo virtual foi coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Na tarde desta quarta-feira (26/5), o prefeito Jorge Seba foi um dos membros da mesa redonda virtual do evento Participe!, promovido pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e contou com a participação de outros consórcios intermunicipais. Seba é presidente do CIDAS – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, composto por onze municípios.

Com o tema “Como os consórcios podem promover a agenda ambiental na logística reversa e na coleta seletiva”, o evento transmitido nos perfis oficiais da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente foi acompanhado por especialistas no assunto e líderes políticos paulistas e de outras regiões do Brasil.

Entre os destaques apresentados por Seba, o trabalho de logística reversa realizada com pneus e pilhas, em parceria com Associações e Empresas, garantindo benefícios ambientais para o presente e o futuro. Também foram destacadas as metas de implantar uma usina mecanizada de separação de resíduos que será conquistada regionalmente.

“Aproveitamos o espaço para também trazer exemplos de Votuporanga e região, como o nosso Ecotudo e o projeto ‘Olho no óleo’, que são iniciativas ambientais importantes e que podem ser implantadas em outras regiões”, comentou Jorge Seba.

Além de Seba, como presidente do CIDAS, o evento contou com a participação de João Carlos dos Santos, prefeito do Município de Garça e presidente do CICOP (Consórcio Intermunicipal de Gestão e Manejo de Resíduos Sólidos do Centro-Oeste Paulista) e Oscar Gozzi, prefeito do Município de Tarumã representando o CIVAP (Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema). O bate-papo foi intermediado por Rachel Azzari, coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e também contou com a presença de José Walter Figueiredo, coordenador do Programa Município Verde Azul, José Walter Figueiredo.

CIDAS

O CIDAS – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável é composto pelos municípios de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Meridiano, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Valentim Gentil e Votuporanga. O grupo busca trazer soluções para a área do meio ambiente e saneamento básico, além de trocar informações e unir forças na busca por recursos.