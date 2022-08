Lançamento de campanha de Carlão Pignatari terá Rodrigo Garcia, Geninho Zuliani e Edson Aparecido

Evento será realizado neste sábado, dia 20 de agosto, a partir das 15h30, no Votuporanga Clube

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, lança, no próximo sábado, dia 20 de agosto, sua campanha à reeleição. O evento acontece a partir das 15h30 no Votuporanga Clube. O governador Rodrigo Garcia, candidato ao Estado de São Paulo, participa do lançamento ao lado do candidato a vice-governador, Geninho Zuliani, e do candidato do MDB ao Senado, Edson Aparecido.

Mais de 100 prefeitos do interior paulista foram convidados, além de vereadores, candidatos, apoiadores, personalidades e a população. “Estou muito feliz em iniciar a campanha ao lado do Rodrigo Garcia, do Geninho, do Edson Aparecido e de tantos amigos e amigas. Me sinto preparado e mais forte para trazer mais desenvolvimento, emprego, saúde, educação e segurança para o interior de São Paulo”, disse o deputado.

Carlão Pignatari concorre ao quarto mandato como deputado estadual. Atualmente no terceiro mandato, ele ocupa a cadeira de presidente do Parlamento paulista, sendo responsável pela votação e aprovação de importantes leis para os paulistas, como a que criou o Bolsa do Povo, a que obrigou os condomínios a denunciarem casos de violência doméstica e a que garantiu o maior Orçamento da história de São Paulo.

“As campanhas estão oficialmente na rua a partir desta terça-feira. Até 2 de outubro, dia da eleição, vamos mostrar todo o nosso trabalho feito pelo interior de São Paulo e também por todo o Estado. Estou muito animado e tenho certeza de que o povo paulista saberá escolher o melhor governador e os melhores deputados e deputadas para a Alesp. Quero agradecer a todos pelo apoio, atenção e amizade”, afirmou Carlão Pignatari.